La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con disposiciones que reconocen a los animales como seres sintientes y establecen responsabilidades para sus cuidadores en una votación que registró 469 legisladores a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Entre las obligaciones se encuentran proporcionarles agua y alimento suficientes, atención veterinaria, alojamiento adecuado y espacios que eviten el hacinamiento y protejan su bienestar físico y mental.

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La nueva normativa prohíbe el abandono, las peleas de perros, la zooerastia, las mutilaciones con fines estéticos, el suministro de sustancias nocivas y la privación injustificada de alimento, agua o atención médica.

También establece restricciones para el transporte de animales y sanciona los procedimientos que provoquen su muerte mediante sufrimiento prolongado. En cuanto a la comercialización, dispone que los animales de compañía solo podrán venderse en establecimientos registrados y autorizados, por lo que quedará prohibida su venta en tianguis, mercados, vía pública y vehículos, así como por medios digitales sin los registros correspondientes.

La legislación también regula la entrega de animales en adopción o venta a menores de edad, que deberá realizarse con el acompañamiento de una persona adulta responsable.

Asimismo, establece que la eutanasia solo podrá practicarse bajo determinadas condiciones médicas y con valoración de un médico veterinario. Durante la discusión, legisladores señalaron que la aprobación representa un avance, aunque advirtieron que su aplicación requerirá vigilancia y mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones.

El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su eventual publicación y posteriormente deberá avanzar la homologación de las normas en las 32 entidades federativas.