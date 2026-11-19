El Consejo Coordinador de Los Cabos alertó sobre los “reportes recurrentes” de turistas internacionales por presuntas irregularidades durante las revisiones aduaneras en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo.

El presidente ejecutivo de CCC, Julio César Castillo Gómez, señaló que el organismo ha identificado “más de 10 mil quejas en redes sociales durante los últimos 12 meses”, equivalentes a un promedio de 25 reportes diarios.

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Entre las situaciones denunciadas se encuentran retenciones prolongadas y “presuntos actos de extorsión”, durante los procedimientos de ingreso al país, principalmente a visitantes estadounidenses.

Los señalamientos involucran revisiones relacionadas con artículos de uso personal, equipo deportivo, anillos de compromiso, materiales promocionales y productos de uso tópico.

El Consejo pidió que estos casos sean investigados para determinar si existen cobros indebidos o prácticas que vulneren los derechos de los viajeros.

El organismo empresarial advirtió que las denuncias pueden repercutir en la percepción internacional de Los Cabos, cuya economía depende en gran medida de la actividad turística.

En su comunicado, estimó que cerca del 90% de la población del municipio depende directa o indirectamente de este sector y señaló que las experiencias de los visitantes desde su llegada al aeropuerto pueden influir en su decisión de regresar o recomendar el destino.

Castillo Gómez hizo un llamado a las autoridades federales para investigar los procedimientos aduaneros y corregir las posibles irregularidades.

Finalmente, solicitó la intervención de los gobiernos estatal y municipal, así como la coordinación con el sector turístico, al advertir que la situación podría generar señalamientos de autoridades consulares por posibles afectaciones a ciudadanos extranjeros.