Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para ampliar su cooperación militar, que incluye entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y acceso a capacidades tecnológicas.

El anuncio fue realizado este miércoles por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez aunque ninguno de los dos funcionarios detalló los términos específicos del convenio.

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Durante el encuentro en el Palacio de Miraflores, Hegseth expresó la intención de Washington de profundizar la relación en materia de defensa.

Por su parte, Rodríguez señaló que el acuerdo permitirá reforzar la capacitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, facilitar el acceso a tecnología y mejorar su equipamiento operativo, además de atender amenazas que ambos gobiernos consideran comunes.

La visita de Hegseth forma parte de los contactos de Washington con gobiernos de Sudamérica en materia de seguridad y defensa.

Tras su estancia en Venezuela, el funcionario tenía previsto viajar a Colombia para entregar equipo militar y abordar la cooperación en seguridad con las autoridades de ese país.