El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a su partido y a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a retomar el diálogo y evitar que sus diferencias internas afecten la coalición rumbo a las elecciones de 2027.

El legislador pidió a los integrantes del bloque oficialista “serenarse” y buscar acuerdos institucionales antes de que los desacuerdos comprometan la unidad electoral.

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La disputa se relaciona principalmente con la selección de candidaturas mediante encuestas. Dirigentes y aspirantes del PT han advertido que podrían competir sin Morena en los próximos comicios e incluso presentar candidatos propios en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas.

Uno de los conflictos se registra en Michoacán, donde el senador con licencia Raúl Morón solicitó que se repita la encuesta para definir al candidato de Morena, proceso que habría favorecido a Carlos Torres Piña.

Monreal afirmó que desconoce si existió un compromiso de repetir ese ejercicio por parte de la dirigencia morenista, encabezada por Ariadna Montiel, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, sin embargo, manifestó su confianza en ambas y pidió a los dirigentes petistas regresar a la mesa de negociación.

También reconoció que las diferencias entre los partidos ya llegaron al debate público, una situación que, señaló, no se había presentado anteriormente dentro de la alianza.

El legislador consideró que todavía existe tiempo para resolver los desacuerdos antes del inicio formal de la contienda electoral. En 2027, además de las 17 gubernaturas, estarán en juego cargos legislativos y municipales en distintas entidades del país.

Monreal advirtió que el proceso podría desarrollarse en medio de un escenario de polarización y violencia, por lo que insistió en que los intereses partidistas “no deben colocarse por encima de los acuerdos políticos”.