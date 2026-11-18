Dos pescadores originarios del comundeño Puerto San Carlos, fueron sentenciados a 5 años y 10 meses de prisión, por su participación en una operación de tráfico de personas que terminó con la muerte de cuatro migrantes frente a las costas de California, Estados Unidos.

La resolución fue emitida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, más de un año después del accidente marítimo.

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Los sentenciados son Jesús Iván Rodríguez Leyva, de 28 años de edad, y Julio César Zúñiga Luna, de 32, quienes aceptaron su responsabilidad y se declararon culpables en abril de 2026 de cargos relacionados con el intento de ingreso ilegal de migrantes con resultado de muerte y con fines de lucro.

Ambos reconocieron haber conducido una embarcación tipo panga que salió de Popotla, México, con destino a Del Mar, California, con 19 personas a bordo.

El naufragio ocurrió el 5 de mayo de 2025, cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 200 metros de la costa.

Durante el trayecto, la panga presentó fallas en el motor y, tras una reparación, volvió a zarpar. Las investigaciones establecieron que transportaba más pasajeros de los permitidos y carecía de luces, radio de navegación y equipo básico de seguridad.

Además, los pasajeros habrían recibido la indicación de quitarse los chalecos salvavidas antes de llegar a la playa.

La falla mecánica volvió a presentarse cerca de la costa y el movimiento de las olas provocó que la embarcación volcara.

Cuatro personas murieron: dos adultos mexicanos y dos menores de edad, de 10 y 14 años, originarios de India. Las labores de rescate permitieron localizar sobrevivientes y recuperar tres cuerpos en el lugar; días después fue identificado mediante pruebas de ADN el cuerpo del menor de 10 años.

El caso también tuvo repercusiones en Baja California Sur, donde familiares de los pescadores realizaron movilizaciones para solicitar un juicio justo, ante la posibilidad de que enfrentaran la pena de muerte.

En junio de 2025, un tribunal federal determinó que los acusados no serían procesados con esa sanción ni enfrentarían cadena perpetua. Finalmente, tras declararse culpables, recibieron una condena de 70 meses de prisión.