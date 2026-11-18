Calafia Rodríguez

“Nos iremos contentos de haber cumplido casi totalmente”, manifestó el gobernador Víctor Castro Cosío, en el marco del mensaje que dirigió al pueblo de Mulegé durante el informe de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, en donde además, expresó su solidaridad a los trabajadores de la Salinera de Guerrero Negro.

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Luego de manifestar que en su gestión el lema fue “Nunca más un norte en el olvido”, finalizará este periodo de su vida profesional “con amigos incansables luchadores, que nos dieron luz para no claudicar jamás; no importa el partido, no importa de dónde venimos, si no a donde vamos”.

Externó: “Mi solidaridad es y seguirá siendo total a los trabajadores de la Salinera de Guerrero Negro, más allá de quien la esté administrando, pues son acciones como esta y otras, que han permitido al gobierno federal que 17 millones de pobres hayan dejado de serlo en el país. Eso es fortalecer la civilidad democrática”.

Y continuó: “Nos vamos orgullosos de haber concluido obras donde miles de ciudadanos, han venido a contemplar el desarrollo, con una carretera terminada con más de 500 millones de inversión, y el apoyo a pescadores para transportar su mercancía, así como obras carreteras de gran importancia”.

Finalmente, al entrar en un momento emotivo sobre quienes llamó sus detractores, los volvió a definir como “Quien no tiene palabra no sirve para nada en la vida”, por lo que recordó que se dedicó a trabajar para bien de las comunidades, pues no es un asunto partidario ni política, si no de fraternidad con los que menos tienen”.