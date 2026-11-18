Calafia Rodríguez

El Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur mantiene su posición de recomendar a los ciudadanos no perder de vista el avance del proceso electoral concurrente del próximo año, revisando su credencial para votar y verificar que, de tener vigencia hasta el 2026, deberán acudir al módulo para renovarla.

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A pesar de que la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó recomendar al Consejo General extender el plazo de validez de las micas que pierden vigencia el próximo 31 de diciembre de 2026, se estableció que el INE ampliará vigencia de estas identificaciones únicamente hasta el cierre de las votaciones del proceso electoral 2026-2027.

Una vez concluida la jornada del 6 de junio, el sistema dará de baja definitiva estos registros del Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores al día siguiente, obligando a los titulares a tramitar su reposición para mantener vigente su medio de identificación oficial.

Aún así, en esta recta final del año, se hace del conocimiento que deben revisar este documento tan relevante, que de tener vencimiento 2026 perderán su validez a partir del 1 de enero de 2027, es por ello que deben acudir con anticipación al Módulo de Atención Ciudadana más cercano, asesorarse y de ser necesario, realizar su trámite de renovación.

En el caso de Baja California Sur, ante un padrón que fue modificado, es necesario que cada ciudadano esté consciente de que deberá mantener vigente su identificación oficial. Para evitar contratiempos de última hora, se recomienda asesorarse en el tema.