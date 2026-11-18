El titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, volvió a señalar que la corrupción en México facilita las operaciones de los grupos del narcotráfico en declaraciones que se producen en vísperas de una reunión informal entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista en China durante las actividades del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Cole sostuvo que la DEA continuará investigando y exponiendo las presuntas redes de complicidad entre organizaciones criminales y actores políticos.

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El funcionario afirmó que estas relaciones representan una amenaza para las comunidades de ambos lados de la frontera y aseguró que la agencia mantendrá sus acciones para identificar a quienes participan en ellas.

El titular de la DEA también se refirió a la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, quien falleció bajo custodia después de permanecer más de 37 años en prisión.

Cole recordó el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985, y afirmó que la búsqueda de justicia por ese caso continúa. Félix Gallardo fue señalado junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo por su participación en los hechos.