Una sentencia condenatoria de cinco años de prisión es la que recibió Efraín “N”, tras acreditarse su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual cometido contra una menor de edad en San José del Cabo.

El Tribunal de Enjuiciamiento también le impuso el pago de 237 días de multa y la reparación del daño.

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Fue el 13 de septiembre de 2020, en un domicilio ubicado en la josefina colonia Las Veredas, cuando Efraín atacó a la menor de edad.

Durante el juicio oral y tras evaluar las pruebas del fiscal, el Tribunal de Enjuiciamiento acreditó la responsabilidad del acusado y emitió la sentencia condenatoria.