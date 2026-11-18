Calafia Rodríguez

Personal operativo y trabajadores del Hospital General “Juan María de Salvatierra”, en La Paz, denuncian un total de ocho semanas del registro de la falta de servicio de al menos tres quirófanos al interior del nosocomio, con lo cual se afecta la realización de cirugías, atención pre hospitalaria y tratamientos que deben aplicar a los pacientes en piso de hombres y mujeres.

ESPACIO PUBLICITARIO

“Como trabajadores de la salud, desde nuestro Sindicato, desde la Coalición Nacional de Trabajadores de la Salud, la Sección Estatal de Baja California Sur y el Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, alzamos la voz con profunda preocupación”, manifestaron. “Al igual que el Hospital General de San José del Cabo, Raúl A. Carrillo, se encuentra en la misma situación, también en obras de reparación sin solución”.

“Son pacientes a los que no es posible realizarles estudios y diagnósticos, tenemos que posponer cirugías, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Familias enteras que han tenido que endeudarse para recurrir a medicina privada, y quienes no tienen recursos, siguen esperando. Sabemos de denuncias de pacientes que lo dicen con sus propias palabras: su vida está en riesgo por no ser atendidos, siendo la salud un derecho contenido en el artículo Cuarto”.

Hay quienes señalan a Gilberto Marrón Fisher, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar como el responsable de no dar seguimiento a estas necesidades imperantes al interior del nosocomio.

El personal de diferentes áreas levantó la voz y exigen a los directivos que pongan en funcionamiento los quirófanos que se encuentran actualmente desmantelados pues es imposible poder prestar servicios de atención a los pacientes que ven mermada su salud, siendo ellos los que tienen que responden por estas carencias, cuando son quienes trabajan con las condiciones precarias y sus consecuencias.

“No son los directivos los que ponen la cara ante la inconformidad y frustración de los familiares que ven mal a sus pacientes y nosotros no podemos hacer nada, más que explicarles que no será posible realizar la operación o alguna curación porque no tenemos el material suficiente, y para ellos y nosotros es algo desesperante”.

“No pedimos favores. Pedimos que haga el trabajo. Pedimos quirófanos funcionando, para poder atender con calidad y dignidad a nuestra población”.