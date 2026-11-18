A balazos agredieron la madrugada de este miércoles a un varón mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado a un costado de un establecimiento comercial en San José del Cabo.

El lesionado, un guerrerense de 34 años de edad fue llevado por familiares en un automóvil particular a la clínica 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresó con una herida en el cuello.

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Posteriormente fue llevado a otra unidad médica para recibir atención especializada.

El reporte médico establece que la lesión tardará más de 15 días en sanar, pero no pone en riesgo su vida.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.