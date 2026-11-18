La paceña comunidad de San Antonio celebrará el próximo domingo 6 de diciembre la quinta edición del Festival de la Machaca, el Queso y el Chorizo (MaQueCho) 2026, un encuentro que reunirá a más de 100 productores locales y regionales, quienes ofrecerán alimentos y productos elaborados en Baja California Sur.

Durante la jornada habrá venta de platillos, productos regionales, música en vivo, actividades artísticas y culturales, así como concursos dedicados a la elaboración de machaca, queso y chorizo.

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También se contempla un programa de baile y actividades para quienes asistan al festival.

Las actividades se desarrollarán en la plaza pública de San Antonio, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.

Aparte la fecha, el acceso será libre.