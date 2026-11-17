Vinculado a proceso quedó Arturo “N”, más conocido en los bajos fondos paceños con el apodo de “El Gansi”, a quien se le señala por el delito de robo calificado a casa habitación.

Según la investigación, el 8 de febrero de 2005, el “Gansi“presuntamente brincó la barda de una vivienda ubicada en la paceña colonia Las Garzas de donde sustrajo una perrita de raza bulldog francés, sin autorización de sus propietarios.

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Los dueños del can presentaron la denuncia que llevó al Gansi a ser sujeto de un proceso judicial.

Tras analizar los datos de prueba, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Arturo “N” y ordenar que permanezca en prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento penal.