Baja California Sur ocupa el primer lugar nacional en la diferencia entre el aumento de los precios de la vivienda y el crecimiento de los ingresos de la población de acuerdo al Índice de Poder Adquisitivo de la Vivienda e Ingreso Relativo (IPAVIR), elaborado por BBVA Research México, que ubicó a la entidad en 144.2 puntos durante 2025, por encima de Quintana Roo, con 131, y Nayarit, con 117.5.

Los tres estados comparten una importante actividad turística y una presión creciente sobre sus mercados inmobiliarios.

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En síntesis, el indicador refleja cómo el costo de adquirir una propiedad se ha distanciado de la capacidad económica de los hogares.

En Baja California Sur, esta situación representa un obstáculo para las familias que buscan comprar una vivienda con sus ingresos laborales, particularmente en zonas donde existe demanda de inmuebles para inversión y alojamiento temporal.

Marissa González, economista senior de BBVA Research México, explicó que durante años compradores procedentes de zonas metropolitanas utilizaron sus créditos para adquirir segundas propiedades en destinos turísticos y destinarlas a rentas de corta estancia.

Sin embargo, la institución ha identificado una reducción de estas operaciones, debido a que el incremento de los precios inmobiliarios ha superado la capacidad de compra de los hogares.

A nivel nacional, el IPAVIR pasó de 15.1 puntos en 2018 a 83.6 en 2025.

BBVA Research señala que, además de los precios y los salarios, el acceso a una vivienda depende del ahorro familiar, las condiciones de los créditos hipotecarios y la disponibilidad de inmuebles.

Para Baja California Sur, las cifras muestran una brecha que coloca el acceso a una casa propia entre los principales retos económicos de la población.