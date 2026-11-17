Alan Ampudia y su equipo Team Papas rechazó la modificación de los resultados de la Baja 1000 2026, luego de que SCORE International retirara el primer lugar al vehículo número 1 y reconociera como ganadores a Bryce Menzies y Andy McMillin.

Mediante un comunicado, el equipo anunció que defenderá el resultado que obtuvo durante la competencia y exigió a los organizadores revisar la determinación.

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La inconformidad se centra en la Zona 34 del recorrido, donde, según Team Papas, antes de la salida recibieron instrucciones de respetar un límite de 60 millas por hora durante 37 millas, mientras que la restricción de 37 millas por hora correspondía únicamente al tramo de inspección militar.

El equipo afirma que cuenta con registros GPS y comunicaciones oficiales que respaldan las indicaciones recibidas durante la junta de pilotos.

En su comunicado, la escudería cuestionó que SCORE eliminara del cronometraje el tiempo correspondiente a ese tramo, pues considera que cumplió las instrucciones proporcionadas por la organización.

También señaló al presidente y director de carrera, Abelardo Grijalva, por respaldar una decisión que, a su juicio, perjudica a los competidores que siguieron los límites de velocidad comunicados.

«Cumplimos las instrucciones. Respetamos los límites publicados», expresó el equipo en el documento.

Team Papas solicitó formalmente a SCORE reconsiderar el resultado, mantener la Zona 34 en el cómputo de tiempos y aplicar el mismo criterio a todos los participantes de su categoría.

Alan Ampudia y su equipo señalaron que continuarán defendiendo lo que consideran una victoria obtenida en la pista y agradecieron el respaldo de sus patrocinadores y de la afición mexicana.