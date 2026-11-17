Calafia Rodríguez

La oficina de Representación de Becas Bienestar en Baja California Sur, a cargo de Esteban Beltrán Cota, informó que madres y padres de familia deberán estar atentos al proceso de pagos de este apoyo, pues a quienes registraron en octubre y noviembre para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas en México, recibirán el pago de los 3 bimestres en febrero de 2027.

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Estableció que se publicará un calendario especial a fin de contemplar el pago de los tres bimestres de las becas a las que tienen derecho, contemplado hasta el mes de julio, para prever posibles incumplimientos con la normativa electoral de 2027, solicitando estar al pendiente de información oficial.

Beltrán Cota recomendó además asesorarse de manera adecuada y oportuna ante los procesos, pues los jóvenes que al mes de septiembre no cumplan aún los 15 años, no podrán ser dados de alta por dicho concepto y recibir los beneficios, pues por efectos de la Ley General Bancaria, no se pueden abrir cuentas o entregar recursos a menores de 15 años.

Se contó también con la presencia de Verena Trasviña, Jefa del departamento de Enlace de Operación, quien destacó que de igual manera, ante cualquier duda, pueden acceder a solicitar apoyo y asesoría al número 800 900 2000.