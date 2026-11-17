La justicia de Paraguay ordenó el traslado del expresidente Santiago Peña a la Prisión Militar de Viñas Cue, donde deberá permanecer bajo prisión preventiva por la investigación sobre el colapso financiero de Ueno Bank en una decisión emitida por el juez Osmar Legal, luego de que el ministro de Defensa, Oscar González, señalara que el exmandatario contaba con ciertas comodidades en el Regimiento Escolta Presidencial, entre ellas un gimnasio equipado dentro de una sala de reuniones.

Peña enfrenta imputaciones por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La Fiscalía amplió los cargos el pasado viernes, mientras que el nuevo mandato judicial establece que el exmandatario podrá mantener libre comunicación y permanecerá a disposición del juzgado. También ordena adoptar medidas para proteger su vida y su integridad física durante el internamiento.

La investigación se originó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central paraguayo, ante problemas de solvencia relacionados con préstamos otorgados a empresas vinculadas.

La situación dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos.

Peña había sido accionista de la empresa matriz de la institución financiera hasta 2025.

El exmandatario, economista de 47 años, asumió la presidencia en 2023 y posteriormente fue destituido mediante un juicio político en el Congreso.

La investigación también alcanzó a otros exfuncionarios del sistema financiero paraguayo. La Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, e incorporó al expediente a tres exdirectores de esa institución y al antiguo responsable del organismo regulador bancario, quienes fueron detenidos.

Además, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia presidencial como parte de las diligencias relacionadas con el caso.