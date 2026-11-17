Los Cabos amplió su conectividad aérea internacional con el inicio de operaciones de Porter Airlines, que este lunes recibió sus primeros vuelos directos procedentes de Toronto y Edmonton, Canadá.

Con la incorporación de estas rutas se abren nuevas opciones de traslado para los viajeros canadienses y fortalece la conexión de Baja California Sur con uno de sus principales mercados turísticos internacionales.

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La aerolínea contempla tres vuelos semanales desde Toronto y cuatro desde Edmonton, lo que representa una capacidad conjunta de 924 asientos de llegada por semana.

A estas operaciones se sumará el próximo 18 de diciembre una ruta directa desde Ottawa, con dos frecuencias semanales adicionales.

Con las tres conexiones, Porter Airlines alcanzará nueve vuelos semanales hacia Los Cabos y una capacidad de 1,188 asientos de llegada por semana durante la temporada de invierno.

Las operaciones se realizarán con aeronaves para 132 pasajeros, configuradas con dos asientos a cada lado del pasillo y sin asientos centrales.

Brent Card, vicepresidente de Operaciones de Vuelo de Porter Airlines, señaló que la incorporación de Los Cabos como el tercer destino de la compañía en México fue “resultado de la colaboración con socios aeroportuarios y turísticos”.