Un varón de la tercera edad terminó estampando su vehículo contra el edificio de Justicia Penal, en esta capital, luego de una fallida maniobra para estacionar la unidad motora frente al inmueble ubicado en el bulevar Las Garzas y Colosio.

Los primeros reportes señalan que el conductor habría presionado el pedal del acelerador en lugar del freno, por lo que perdió el control del vehículo, brincó la guarnición y avanzó sobre la banqueta hasta chocar contra la estructura del edificio estatal.

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El incidente suscitado este martes, generó daños materiales en el inmueble y el vehículo y aunque no se ha confirmado, todo indica que no hay ningún lesionado que lamentar.