La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones electorales.

La dependencia informó que el exfuncionario habría participado en un esquema de contratación con empresas dedicadas al suministro de materiales y servicios para procesos electorales, en el que se detectaron posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos.

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También se identificaron relaciones comerciales con proveedores del sector, en algunas de las cuales habría fungido como apoderado legal.

Como parte del análisis financiero, la UIF reportó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que consideró elementos relevantes para dar seguimiento a posibles irregularidades. Su inclusión en la lista implica que continúa sujeto a las restricciones financieras establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y otras disposiciones aplicables, que contemplan la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros.

La SHCP precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye “una medida administrativa preventiva y no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad del exfuncionario”.

Asimismo, señaló que las personas incluidas en este registro cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia previstos en la legislación vigente.