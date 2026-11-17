Este martes arrancaron las obras de reconstrucción de la calle Agustín Arriola , en el centro de La Paz, con una inversión de 18.7 millones de pesos informó la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM).

Los trabajos se desarrollarán desde Paseo Álvaro Obregón hasta la calle Madero.

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El proyecto contempla la colocación de concreto hidráulico, la sustitución de las tuberías de agua potable y drenaje sanitario, así como la construcción de banquetas accesibles. También se instalarán bancas, espacios para estacionar bicicletas y alumbrado público con luminarias tipo farol añadió la dependencia estatal.

Los recursos provienen del Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano (FOIS) del municipio de La Paz indicó Edgar de la Cruz Domínguez, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas quien conminó a comerciantes, prestadores de servicios, peatones y automovilistas tomar previsiones por las afectaciones a la circulación durante la ejecución de la obra.

Asimismo, pidió respetar los señalamientos preventivos y las indicaciones del personal encargado de los trabajos.