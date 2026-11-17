Calafia Rodríguez

Alcaldes y alcaldesas de Baja California Sur rendirán el informe de labores del estado que guarda la administración que encabezan, en eventos ligados cronológicamente durante esta semana, los cuales podrán ser escuchados de manera presencial o por medio de las redes sociales.

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Ello representará la movilidad social, política y comunitaria de cada municipalidad. Corresponderá a Mulegé iniciar este martes 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde en voz de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio.

Para el miércoles 18 de noviembre, en el mismo horario se verificará el informe de Loreto, por Paz del Alma Ochoa Amador.

Corresponderá el jueves 19 de noviembre rendir su Informe para el municipio de Comondú al presidente municipal Roberto Pantoja Castro.

El 21 de noviembre será cuando Christian Agúndez rinda el informe de labores del estado que guarda la administración del municipio de Los Cabos, siendo el lunes 23 de noviembre cuando haga lo propio en La Paz a las 6:30 su quinto informe, por ser el segundo periodo electivo, a Milena Quiroga Romero.