Calafia Rodríguez

La Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur, advirtió un incremento en llamados de solicitud de asesoría sobre posibles intentos de fraude o extorsión, a adultos mayores de su entorno, por lo que se activó la alerta para informarles sobre los riesgos que corren al contestar una llamada o mensaje de números desconocidos.

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En llamadas telefónicas al 089 y 911 por parte de adultos mayores, que en su mayoría manifestaron tener de sesenta años en adelante, cuestionaban a los operadores sobre cómo regresar llamadas a determinados número desconocidos, pues les habían solicitado dinero o tarjetas, y no sabían cómo hacerlo.

Bajo el precepto de que la tecnología abre puertas, pero también puede presentar riesgos, especialmente para quienes son nuevos en el mundo digital, se levantó esta alerta en la entidad, a fin de brindarles apoyo para que no se vean sorprendidos.

Informaron que en rangos de edad que inician desde los cincuenta años y pueden abarcar incluso hasta los 70, existen adultos mayores que se encuentran en facultades óptimas y merecen disfrutar de los beneficios de la banca en línea para realizar sus trámites, así como de tener una comunicación con familiares y amigos, sin que tengan miedo a contestar y ser objeto de estafas que los sorprendan.

Por ello, la clave está en la educación y prevención. Y como familiares, el rol de apoyo es crucial, para enseñarles a desconfiar de llamadas sospechosas que les piden datos o transferencias urgentes, o también con la visita “inesperada” de familiares que les solicitan dinero.

Detallaron que es importante acompañarlos en el proceso de aprendizaje de herramientas digitales, guiándolos con paciencia en una buena conversación, y así se evitarán complicaciones posteriores, para que tengan una experiencia digital positiva y segura.