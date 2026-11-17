El Instituto Sudcaliforniano de Cultura y el Centro Cultural La Paz, te invitan a participar en el IV Concurso de Nacimientos por la Paz 2026 con obras elaboradas con materiales como textiles, madera, fibras vegetales, cartonería, papel, hoja de maíz, vidrio, concha, caracol y chaquira, entre otros.

Los interesados podrán registrarse hasta el viernes 27 de noviembre en las instalaciones del Centro Cultural La Paz, ubicadas en 16 de Septiembre esquina con Belisario Domínguez, en el centro de La Paz.

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La convocatoria cerrará anticipadamente cuando se completen 10 participantes y la inscripción no tiene costo.

Cada propuesta deberá contar con un mínimo de 10 figuras tridimensionales, cuyos personajes no superen los 40 centímetros de altura. También deberá incluir una base de entre uno y 1.5 metros por lado, así como una mesa para su exhibición.

Las piezas tendrán que ser inéditas y haberse elaborado durante 2026.

Para completar el registro, los participantes deberán presentar ficha de inscripción, identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, ambas con una antigüedad máxima de 30 días, además de comprobante de domicilio reciente.

La recepción de las obras será del 30 de noviembre al 3 de diciembre, mientras que la exposición al público se realizará del 4 al 18 de diciembre en el Centro Cultural La Paz.

Cada participante será responsable de instalar y retirar su nacimiento.

El concurso contempla una bolsa de 24 mil pesos, distribuida en 12 mil para el primer lugar, 7 mil para el segundo y 5 mil para el tercero.

Un jurado integrado por especialistas en arte popular y patrimonio cultural evaluará la creatividad, originalidad, apego a la tradición, calidad técnica y valor cultural de las propuestas. Para consultar las bases y descargar los formatos de inscripción se puede ingresar al enlace difundido por los organizadores: https://drive.google.com/…/1krk6nJzOMxucxZui3gAh6kEhG2v…

También se puede solicitar información al teléfono 612 122 0065.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.