Con heridas producidas por proyectil de arma de fuego ingresó un varón, la noche del lunes al Hospital General general de San José del Cabo, reportó la Procuraduría General de Justicia de BCS (PGJE).

Tras el reporte de detonaciones en la colonia La Ballena, agentes de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto acudieron a la populosa demarcación josefina zona, donde localizaron una vagoneta negra abandonada en la vía pública.

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El vehículo presentaba impactos de bala en la carrocería y en su interior.

Peritos CSI procesaron la escena, recolectando indicios balísticos y biológicos para su posterior análisis mientras el Agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa.