Un accidente carretero en el que estuvieron involucrados un tráiler y un vehículo perteneciente a un equipo participante en la Baja 1000 tuvo lugar la mañana de este lunes sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 110 del tramo San Ignacio–Vizcaíno, al norte de Baja California Sur.

El choque provocó que la unidad de carga terminara volcada a un costado de la cinta asfáltica.

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El accidente ocurrió antes de llegar a la zona de Ficher, donde quedaron evidenciados los daños materiales en ambos vehículos.

Tras el reporte, elementos de seguridad carretera acudieron al sitio para atender la emergencia y brindar asistencia a las personas involucradas.

Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas que originaron el choque.