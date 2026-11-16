Calafia Rodríguez

Será el jueves 19 de noviembre cuando llegue a Baja California Sur el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera para entregar el nombramiento de quien encabezará la Coordinación Municipal de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en La Paz.

Así lo informó Juan Carlos Martínez Terrazas, delegado del CEN del PAN en BCS, al destacar que el proceso para designarlo se desarrolló con civilidad, diálogo y amplia participación.

En este sentido dijo que los aspirantes, a solicitud de la dirigencia tanto estatal como nacional, realizaron un trabajo previo de reconocimiento del territorio así como de pláticas y visitas domiciliarias a los diferentes sectores con reuniones partidistas, en donde dejaron claro el mensaje que busca el partido blanquiazul: establecer una normativa de gobierno y de políticas públicas.

Finalmente, hizo un reconocimiento a los cuatro aspirantes: Lavinia Núñez, Azucena Meza, Mario Riecke y Rigoberto Mares, quienes están a la espera de estos resultados que serán dados a conocer en el mencionado día por parte de la dirigencia nacional.