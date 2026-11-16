Miles de pasajeros enfrentaron cancelaciones y retrasos en aeropuertos de Estados Unidos luego de una falla en el sistema de control de tráfico aéreo que obligó a suspender todos los despegues durante cuatro horas el pasado viernes. Aunque las operaciones fueron restablecidas esa misma noche, las afectaciones continuaron durante el fin de semana, cuando las aerolíneas cancelaron más de 4 mil vuelos y reportaron otros 3 mil con demoras.

El sitio FlightAware registró más de 6 mil 200 cancelaciones hasta la tarde de ese día.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la interrupción se originó durante trabajos de modernización de infraestructura, cuando se intentaba sustituir antiguos cables de cobre por conexiones de fibra óptica.

Las labores provocaron problemas en las comunicaciones con las aeronaves y las señales de radar, lo que afectó otros equipos utilizados para dirigir el tráfico aéreo. La administración del presidente Donald Trump atribuyó la falla a estos trabajos de actualización del sistema.

La Administración Federal de Aviación (FAA), encabezada por Bryan Bedford, ofreció disculpas a los pasajeros afectados.

Tras restablecer el funcionamiento de las instalaciones de control aéreo, las autoridades autorizaron la reanudación de los vuelos, aunque advirtieron que continuarían las demoras y cancelaciones mientras las compañías reorganizaban sus aeronaves y tripulaciones. La suspensión fue la segunda interrupción nacional de despegues en el espacio aéreo estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El secretario Duffy solicitó al Congreso 50 mil millones de dólares para modernizar el sistema de control aéreo, mientras legisladores pidieron investigar las causas de la avería.

La emergencia también alcanzó a pilotos que se encontraban en vuelo cuando se anunció la suspensión. Uno de ellos, un estudiante que realizaba su primer trayecto transcontinental en solitario, recibió instrucciones de regresar a su punto de partida y logró aterrizar sin incidentes, guiado por una controladora aérea.