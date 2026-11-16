Miguel Ángel Félix Gallardo, identificado como uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como “El Jefe de Jefes”, murió este domingo a los 80 años, mientras recibía atención médica en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad estatal confirmó el fallecimiento, ocurrido alrededor de las 14 horas.

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El hombre permanecía recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, pero el pasado 13 de noviembre fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en la colonia Lomas del Country.

Durante su estancia permaneció bajo observación médica y con pronóstico reservado, hasta que presentó una falla orgánica múltiple que provocó su muerte.

Félix Gallardo fue una de las figuras centrales del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980.

Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, encabezó el Cártel de Guadalajara, organización que controlaba rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Su nombre alcanzó notoriedad internacional por su relación con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, en 1985.

Fue detenido en abril de 1989 en Zapopan, Jalisco, y posteriormente sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico y el asesinato del agente estadounidense.

Durante sus últimos años permaneció en prisión, donde enfrentó problemas de salud que motivaron a su defensa a solicitar beneficios penitenciarios.