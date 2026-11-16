Calafia Rodríguez

En el malecón de La Paz, como cada tercer domingo de noviembre, ciudadanos coordinados por la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria 3 La Paz, participaron en una marcha silenciosa en conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

En esta actividad desarrollada junto con el Ayuntamiento de La Paz y otras instituciones que forman parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), se destacó la importancia de que las y los ciudadanos sigan puntualmente las medidas de seguridad vial.

Esto se refiere a acciones desde cruzar calles por líneas peatonales, usar preferentemente las banquetas y evitar distracciones al cruzar la calle y avenidas, hasta respetar los límites de velocidad, usar cinturón de seguridad, no manejar bajo los influjos del alcohol y evitar distracciones al conducir como el del uso del celular.

Establecieron que son medidas claves que se deben seguir para preservar nuestra integridad y vida, puntualizando que esto aplica también para los cientos de ciudadanos que transitan en motocicletas.