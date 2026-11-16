Una joven de 26 años de edad fue localizada ilesa la tarde de este lunes en Ciudad Constitución, luego de ser víctima de un intento de extorsión telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual tras una intervención de autoridades que permitió evitar que sus familiares realizaran el pago de 50 mil pesos exigido por los delincuentes.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que una persona alertó sobre llamadas intimidatorias desde los números 6672247805 y 6671962570.

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Durante la comunicación, los responsables aseguraban tener privada de la libertad a su hija y exigían dinero a cambio de no hacerle daño.

Inmediatamente, agentes de Investigación Criminal coordinaron un operativo de búsqueda en distintas colonias de Ciudad Constitución, con la participación de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y elementos de la Secretaría de Marina.

Tras varias horas, las labores de rastreo permitieron ubicar a la joven quien recibió resguardo y atención de parte de los elementos policíacos y castrenses.