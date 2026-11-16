Con saldo blanco concluyó la edición 59 de la Baja 1000 “Cabo to Cabo” , luego del operativo de seguridad y atención de emergencias desplegado durante el desarrollo de la competencia en la cual, según las autoridades municipales no se registraron incidentes que alteraran el balance general de las actividades.

El dispositivo contó con la participación de corporaciones de seguridad pública, Protección Civil, Bomberos de San José del Cabo, Cruz Roja y autoridades estatales, además de organismos de apoyo y personal de SCORE International.

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Los equipos operativos realizaron labores de vigilancia y prevención en distintos puntos del municipio, principalmente en zonas de concentración de espectadores.

El operativo tuvo como objetivo atender posibles situaciones de riesgo y brindar asistencia a competidores, integrantes de los equipos, visitantes y aficionados.

También se establecieron mecanismos de respuesta para intervenir ante emergencias durante las actividades relacionadas con la carrera.

El Ayuntamiento de Los Cabos, destacó la “coordinación entre las instituciones participantes y la colaboración de la ciudadanía para mantener el orden durante el evento” a le vez que reconoció el trabajo del personal de seguridad, rescate, atención prehospitalaria y protección civil que participó en el dispositivo.