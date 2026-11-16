Mientras la justicia sudcaliforniana lo buscaba afanosamente, después de permanecer prófugo por más de dos años, Cristopher “N”, fue detenido en Durango y trasladado a Baja California Sur para enfrentar el proceso penal por su probable responsabilidad en el feminicidio de Reyna Margarita “N”.

Tras su captura en tierras duranguense, la jueza de Control dictó su vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.

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Fue la noche del 21 de julio de 2024, cuando la víctima viajaba con Cristopher “N” en una camioneta tipo pick up sobre la carretera Transpeninsular, en el tramo Cabo San Lucas–Todos Santos.

Al llegar a la altura del kilómetro 88+100, Reyna Margarita “N” fue presuntamente agredida y cayó del vehículo en movimiento, lo que le provocó lesiones que derivaron en su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico severo.

La Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio dio seguimiento a las líneas de investigación hasta ubicar al señalado en Durango y tras la colaboración entre autoridades de ambas entidades, se ejecutó la orden de aprehensión por lo que Cristopher “N” fue puesto a disposición de las autoridades judiciales sudcalifornianas.

Durante la continuación de la audiencia inicial la jueza determinó que Cristopher “N” permanezca en prisión preventiva durante el proceso y concedió un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria.