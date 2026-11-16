Calafia Rodríguez

Enmarcado en la actividades de este fin de semana se realizó un gran gallo vehicular con motivo del Carnaval La Paz 2027 “La fiesta del futuro”, que contempla una de las principales acciones por los contingentes que están apoyando a quienes buscan una corona en la fiesta más importante de la ciudad.

Son carros de unidades automotoras decoradas con diferentes distintivos alusivos al Carnaval y que buscan contagiar de alegría, música y colorido a los habitantes de La Paz con la invitación a formar parte de todos y cada uno de los cómputos a través de los cuales se sumarán puntos y designarán por medio del dictamen del comité organizador y de jueces quienes integrarán la corte real.

La alegría y la fiesta del Carnaval La Paz, se vivió en las principales calles de la ciudad con este “gallo vehicular” donde participaron las y los contendientes por las diferentes coronas.

Esto se refiere a quien será la reina del Carnaval, el Rey de la Alegría o llamado también Rey Feo, además de las princesas y la corte infantil.

El comité de las fiestas del Carnaval La Paz 2027 invita a la ciudadanía a estar atentos de las actividades a través de sus redes sociales, donde de manera oficial pueden consultar los horarios y todos los detalles relacionados con las reglas que están siguiendo los participantes. Además, podrán tener acceso a convocatorias literarias de premios que serán entregados en el contexto del próximo año, como los Juegos Florales.