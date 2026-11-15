Integrantes de colectivos y ciudadanos que denunciaron hechos contra la biodiversidad en el josefino predio San Miguelito y en la Sierra de la Laguna, en La Paz, señalaron la falta de acceso a las carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Los denunciantes indicaron que la funcionaria Guadalupe Caren Montiel les impidió consultar los expedientes al argumentar que carecen de personalidad jurídica y que únicamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) puede intervenir en calidad de víctima.

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Sin embargo, mediante el oficio PFPA/1.3/12C.6/3182/2026 con fecha del 13 de noviembre de 2026, la Unidad de Transparencia de la PROFEPA respondió a la solicitud de información con folio 340024400162926.

En el documento, la Dirección General de Litigio Estratégico, Delitos Federales y Responsabilidad Ambiental informó que tras revisar sus archivos y el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP), no localizó denuncias ni querellas presentadas por esa dependencia ante la FGR sobre los hechos en dichos sitios relacionados con Hermandad en Armonía.

Respecto al predio San Miguelito, el reporte ciudadano quedó asentado desde el 16 de junio de 2026 bajo la carpeta de investigación FED/BCS/CSL/0000593/2026, por conductas previstas en el artículo 418 del Código Penal Federal.

Aunque la PROFEPA tiene la facultad de integrarse a una indagatoria iniciada por particulares sin necesidad de presentar una querella propia, los promotores de las quejas advirtieron que se desconoce si la FGR ha requerido a la procuraduría o si esta última ha comparecido dentro del proceso.

Ante esta situación, los grupos que impulsan la defensa del territorio manifestaron que el impedimento para que los denunciantes revisen los avances, sumado a la ausencia de registros sobre la intervención de la autoridad que la fiscalía reconoce como víctima, deja sin vigilancia el curso de las indagatorias.

Por ello, solicitaron que tanto la FGR como la PROFEPA aclaren qué instancia da seguimiento a los expedientes en Baja California Sur.