Bryce Menzies y Andy McMillin fueron declarados ganadores absolutos de la edición 59 de la Baja 1000 2026, luego de que SCORE International concluyera la revisión y certificación de los resultados.

La dupla del equipo Menzies Motorsports obtuvo el primer lugar del Trofeo Overall y de la categoría SCORE Trophy Truck, en la competencia que recorrió la península de Baja California.

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El resultado oficial registró un tiempo de 16 horas, 28 minutos y 29.367 segundos para Menzies y McMillin, con el vehículo número 7. La clasificación modificó los resultados preliminares, que inicialmente colocaban al piloto ensenadense Alan Ampudia en la primera posición, luego de cruzar la meta.

Ampudia terminó en segundo lugar con un registro de 16 horas, 30 minutos y 7.814 segundos, a 1 minuto y 38.447 segundos de los ganadores. El tercer puesto correspondió a Luke McMillin, con 16 horas, 36 minutos y 42.452 segundos, mientras que Christopher Polvoorde ocupó la cuarta posición.

La clasificación certificada incluyó ajustes de penalización y crédito, aunque no se difundió el desglose de estas modificaciones.

Con este resultado, Bryce Menzies sumó su tercera victoria absoluta en la Baja 1000, después de los triunfos obtenidos en 2023 y 2025. La confirmación oficial puso fin a la expectativa generada por los tiempos provisionales y estableció a la dupla estadounidense como vencedora de la carrera todoterreno.