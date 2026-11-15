Al intentar auxiliar a una mujer que solicitaba ayuda en un sanluqueño domicilio, un varón recibió un balazo en el hombro reportó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El reporte sobre el ingreso de la víctima al Hospital General, ubicado en la colonia La Joya, se recibió alrededor al filo de las seis de la mañana de este domingo a través del sistema C2.

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El hombre presentaba una herida de bala en el hombro derecho y, al momento de su ingreso, se encontraba consciente.

Personal médico lo mantuvo bajo observación en el área de choque.

De las primeras entrevistas recabadas por agentes de investigación se conoció que el varón intervino cuando escuchó a una mujer pedir ayuda desde un domicilio, momento en que otro sujeto presuntamente le disparó.

Después de la agresión, un acompañante lo trasladó al hospital para recibir atención médica.

Por su parte, el representante social de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Homicidio Doloso abrió una carpeta por homicidio en grado de tentativa y continúa con las investigaciones para identificar al probable responsable y establecer las circunstancias de la agresión.