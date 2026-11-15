Calafia Rodríguez

La enfermedad crónico degenerativa de la diabetes mellitus fue el motivo del deceso de 326 personas en Baja California Sur durante 2025, de acuerdo con datos proporcionados por encuesta levantada por el INEGI y aún así es uno de los más bajos a nivel nacional.

Esta información revela que se encuentra el padecimiento en tercer lugar de causa de decesos por alguna enfermedad crónica que degenera la salud de quien la padece, por debajo de padecimientos del corazón y los respiratorios.

Los cuidados de prevención y el diagnóstico oportuno son importantes para mantener la salud. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, las estimaciones recientes de las autoridades de salud señalan que más de 80,000 habitantes padecen esta condición.

Aún así, los registros institucionales revelan en el Sistema de Información de Enfermedades Crónicas (SIEC) de la Secretaría de Salud tiene contabilizadas formalmente a 6,687 personas bajo seguimiento.

La diabetes mellitus representa una de las principales causas de mortalidad en la entidad (ubicándose entre la segunda y tercera causa de muerte según datos del INEGI y autoridades.