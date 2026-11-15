Morena prevé publicar antes de que concluya noviembre los resultados de las encuestas realizadas en las principales ciudades del país para definir a quienes encabezarán las coordinaciones municipales rumbo a las elecciones de 2027.

El proceso contempla la selección de perfiles en más de 18 mil municipios y alcaldías, con la participación de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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El anuncio fue realizado por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien explicó que el compromiso fue planteado por la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, durante una reunión con legisladores federales.

Entre las primeras localidades consideradas para esta etapa se encuentran Acapulco, además de capitales y zonas metropolitanas del país.

La definición de los perfiles ocurre mientras Morena enfrenta diferencias con el PT, que ha solicitado repetir encuestas en algunas entidades y cuestionado la distribución de candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

También existen inconformidades dentro del propio partido, como la del senador con licencia Raúl Morón, quien cuestionó el proceso para elegir la coordinación estatal en Michoacán. La dirigencia nacional descartó que se vaya a realizar una nueva encuesta en esa entidad.

Ramírez Cuéllar sostuvo que el partido “buscará mantener informados a los aspirantes durante la selección de coordinaciones municipales” y pidió que se respeten los resultados de las mediciones.