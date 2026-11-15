Vinculada a proceso quedó Paola “N” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones simples, pues se le acusa de haber atacado a golpes a una fémina hace casi un año en San José del Cabo.

Todo comenzó el 16 de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de la josefina colonia El Rosarito, donde, según carpeta de investigación, después de una discusión, Paola “N” presuntamente empujó a otra mujer, quien cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

ESPACIO PUBLICITARIO

La víctima presentó escoriaciones, hematomas y dolor en el hombro y brazo.

Las lesiones fueron clasificadas con un tiempo de recuperación menor a 15 días.

Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Paola “N” y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.