Un varón resultó lesionado la tarde de este domingo luego de ser embestido por un becerro mientras realizaba labores de arreo de ganado en las inmediaciones del arroyo El Fandango, en la paceña subdelegación de Los Planes.

Paramédicos del grupo SAMU y elementos de Seguridad Pública municipal enfilaron hacia el arroyo donde una hija del afectado les informó que el animal lo levantó por más de dos metros y, al caer, golpeó contra una piedra, lo que le provocó una posible lesión en la columna vertebral.

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Debido a las condiciones del terreno y la acumulación de arena, la ambulancia no pudo ingresar hasta el punto donde se encontraba el hombre, por lo que los paramédicos utilizaron una cuatrimoto para llegar hasta él y posteriormente solicitaron el apoyo de una patrulla municipal para sacarlo del arroyo.

Una vez concluida la maniobra, el maltrecho varón fue trasladado al hospital del ISSSTE en La Paz para recibir la debida atención médica.