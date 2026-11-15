El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, reiteró que la agencia mantendrá como prioridad el desmantelamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “mediante acciones dirigidas contra sus dirigentes, estructura financiera y operaciones internacionales”.

El pronunciamiento fue difundido en redes sociales tras conocerse la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido Nemesio Oseguera, fundador de esa organización criminal.

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Cole señaló que la DEA, junto con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, también buscará llevar ante la justicia a funcionarios y actores políticos que, según afirmó, “protegen o reciben beneficios de las actividades del narcotráfico”.

El funcionario estadounidense sostuvo que la corrupción y el tráfico de drogas están relacionados, independientemente del cargo o filiación política de las personas involucradas.

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, recibió una condena de 22 años y seis meses de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y uso de armas de fuego.

Al referirse al caso, Cole afirmó que la sentencia demuestra que los dirigentes de organizaciones criminales pueden ser alcanzados por la justicia estadounidense y atribuyó a Oseguera un papel en el crecimiento del CJNG y sus operaciones de tráfico de drogas.

El titular de la DEA advirtió que las acciones de la agencia no se limitarán a los integrantes de las organizaciones criminales, sino que también estarán dirigidas contra quienes las financien, protejan o faciliten sus actividades.