Escénica Colectiva invita a creadores e investigadores con experiencia escénica y vocación pedagógica interesados en profundizar en la antropología teatral a participar en la master class intensiva “Cuerpo Territorio”, que impartirá Calafia Piña los días 25, 26 y 27 de noviembre, de 17 a 20 horas.

La actividad tendrá como sede el Salón de los Espejos del Ágora de La Paz, ubicado en la calle Altamirano, entre 5 de Mayo y Constitución, en el centro paceño.

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El programa contempla tres jornadas de trabajo enfocadas en la exploración del cuerpo y su relación con las prácticas escénicas.

El cupo será limitado, por lo que las personas interesadas deberán solicitar su inscripción mediante el correo electrónico germinatorios26@gmail.com.

La actividad es organizada por Escénica Colectiva con el apoyo del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.