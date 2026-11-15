Calafia Rodríguez

En Baja California Sur la presidenta Claudia Sheinbaum conserva el 70.5% de aprobación entre la población, luego de la conclusión de su gira de trabajo en donde rindió su informe de gobierno.

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Así lo dio a conocer la encuestadora y consultara Mitofsky en este domingo del mes de noviembre en donde la entidad sudcaliforniana se encuentra en la séptima posición, luego de ser consultados quienes tuvieron la oportunidad de ver y escuchar la rendición de cuentas de la primer presidenta mujer en México.

La aprobación de Claudia Sheinbaum registra una diferencia de 31.4 puntos porcentuales entre Tlaxcala, con 76%, y Jalisco, con 44.6%, de acuerdo con el ranking por estados de Mitosky correspondiente a octubre de 2026.

La medición pregunta si se está de acuerdo con la forma en que está trabajando la presidenta.

Hidalgo ocupa el segundo lugar, con 75.7%, seguido de San Luis Potosí, con 73.5%. Tamaulipas, con 72.2%, y Guerrero, con 71.8%, completan los primeros cinco lugares. En total, siete entidades registran al menos 70% de aprobación, incluidas Nayarit y Baja California Sur.