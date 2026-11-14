Cuando el reloj marcaba las 04:27 a. m. del 11 de noviembre, se aprobó en San Lázaro por mayoría oficialista de los diputados de Morena-PT-Verde el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

El gasto total aprobado en lo general por la Cámara de Diputados asciende a 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, un incremento real de 1.3 % respecto a 2026.

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Dado que el 86 % del presupuesto de Baja California Sur depende de aportaciones de la federación, los ajustes de la SHCP en el PEF 2027 que aprobaron ayer los diputados repercutieron directamente en el Paquete Económico estatal; por tal razón, a BCS, con todo y su opacidad local, le restan tan solo 4 de cada 100 pesos como “liquidez” o saldo disponible para hacer obras de infraestructura que tanta falta le hace a nuestra entidad, como ya quedó expuesto después de esta temporada de lluvias, en donde además de la incapacidad probada de las áreas de protección civil, los titulares de distintas dependencias se encontraban en la efervescencia del proceso interno oficialista.

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PIB de entre 1.5 % y 2.5 %, un déficit amplio de 3.9 % del PIB y un techo de endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos (más de 13,500 millones de dólares de deuda externa adicional). Es decir, 11 % de todo el presupuesto que tendrá nuestro país será DEUDA NUEVA, pura y dura.

En el PEF 2027 aprobado por la Cámara de Diputados, se destinarán 1 billón 25 mil 388.5 millones de pesos a los programas prioritarios del bienestar y 1 billón 26 mil 474.4 millones de pesos, prácticamente 1 peso por 1 peso, sin considerar que la inversión en infraestructura es el factor clave para la escalabilidad de la economía, pues ambos rubros representan lo mismo del gasto neto total: 9.5 % cada uno.

Claro está que gran parte de la “infraestructura” será para sufragar pasivos de las “megaobras” del sexenio pasado así como de mantenimiento y subsidios de las mismas (Aeropuerto Tulum, Mexicana, AIFA, Tren Maya, Interoceánico, Refinería Dos Bocas, etc.). Solo de gasto corriente habrá 46 mil millones de pesos; el resto se “diluye” en subsidios; por ejemplo, el apoyo a la refinería se encauza como parte del presupuesto de Pemex.

El controversial recorte al INE

Seis mil millones de pesos menos para el Instituto Nacional Electoral en año electoral y tras conocerse los escándalos de corrupción de su ahora extitular; esto, además de algo que no debe perderse de vista: una reducción presupuestal inicial de 73.3 % para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). La discusión del Presupuesto de Egresos 2027 pone sobre la mesa decisiones que tendrán consecuencias para instituciones estratégicas del país. Justo después del año mundialista cuando más se podría aprovechar en invertir en capacidades para mejorar el servicio en los aeropuertos de nuestro país.

Los recursos fueron reasignados a educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas, aviación y programas de atención a mujeres, entre otros rubros; es decir, se extrajo dinero de un organismo constitucional autónomo y se le reasignó al Poder Ejecutivo federal. La discusión tiene especial relevancia porque 2027 será año de elecciones federales intermedias y comicios locales. El INE tendrá que organizar estos procesos con una asignación menor a la que solicitó. La pregunta es si contará con recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades sin comprometer la organización electoral.

El castigo al sector turismo

Sobre las tarifas al turismo, que incrementaron sustantivamente casi 6 veces más que la inflación, en los hechos se convierten un castigo al turismo; pensar que la demanda es perfectamente inelástica es una osadía; en promedio el aumento será de 18 % a los Derecho de No Residente (DNR); el “truco” está en saber a dónde irán a parar esos recursos.

Destino de los recursos: del dinero recaudado por este concepto, el 57 % se canalizará a la Secretaría de la Defensa Nacional y empresas públicas (como proyectos ferroviarios y aeroportuarios), el 28 % irá a la Tesorería de la Federación y el 15 % al Instituto Nacional de Migración (INM).

Sobre la aviación

Hay una partida que me preocupa especialmente: la de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Sus siglas quizá digan poco a quien compra un boleto de avión, pero su trabajo nos toca cada vez que nos abrochamos el cinturón. Esta agencia, dependiente de la SICT, se encarga de regular, inspeccionar y supervisar la aviación civil en México. Es decir, de vigilar que las reglas de seguridad se cumplan. Por eso sorprende el sube y baja presupuestario. El proyecto original le asignaba 175.4 millones de pesos, frente a los 657.5 millones aprobados para 2026: un tijeretazo de 73.3 %. Después, el 19 de octubre, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció que recibiría mil 400 millones para 2027. Pasamos de un recorte drástico a una promesa de fortalecimiento. Ante semejante cambio, lo menos que merece el ciudadano es claridad: cuánto dinero quedará finalmente aprobado y cómo se utilizará para mejorar la vigilancia.

México ya conoce el costo de descuidar esta tarea. En 2021 perdió la Categoría 1 de seguridad aérea de Estados Unidos y la recuperó hasta septiembre de 2023. No es un antecedente para guardar en el cajón. Detrás de las inspecciones, las certificaciones y los expedientes técnicos hay algo muy concreto: la confianza de millones de personas que se suben a un avión. El resto del presupuesto también presume cifras de gran tamaño: 1.1 billones de pesos para salud, 1.25 billones para educación, 1.13 billones para inversión pública y más de un billón para programas prioritarios de bienestar. Pero los ceros no prestan servicios por sí solos. Hace falta convertirlos en consultas, escuelas, obras útiles y supervisión efectiva. Mi preocupación con la AFAC cabe en una pregunta sencilla: ¿tendrá los recursos y el personal necesarios para hacer bien su trabajo? Porque, cuando uno está a miles de metros de altura, espera que la seguridad haya quedado resuelta en tierra.

àStent:

Me siento muy contento de saber que el gobernador de BCS ha decidido dejar de lado el miedo a expresar sus sentimientos y la vergüenza de llorar en público; celebro que se atienda en lo emocional; ojalá con el mismo ahínco se diera a la tarea de cabildear a través de los diputados federales y senadores que son de su mismo “movimiento”, que se distribuyan de mejor forma las aportaciones federales en beneficio de Baja California Sur.

– Sobre el autor:

Éder Gutiérrez / eder.gutierrezaz@udlap.mx

– Lic. en Comercio Exterior. UABCS

– Maestro en Economía Aplicada Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España)

– Maestro en Marketing (Universidad de las Américas Puebla UDLAP)

– Grado de Especialidad en Branding & Retailing (Universidad de las Américas Puebla UDLAP)

– Customer Engagement Postgraduate (Columbia Business School, Nueva York)

16 años de trayectoria en la industria de la salud.

Profesor universitario.