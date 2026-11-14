Calafia Rodríguez

Un total de 628 casos confirmados de dengue, se registran en Baja California Sur y 5 defunciones en lo que va de 2026, según el informe presentado a principios de noviembre por la Secretaría de Salud estatal (SSA).

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La distribución por municipios con mayores registros es en Los Cabos con 275 casos, Comondú 216 casos, y en tercero La Paz con una parte importante del resto de los acumulados del estado.

El Sistema de Seguimiento Médico a Distancia para Pacientes con Dengue en Baja California Sur que estableció el Gobierno del Estado junto con el Servicio Nacional de Salud Pública ha brindado 245 atenciones desde el inicio de esta estrategia a la fecha, mediante el cual se verifica la evolución de personas diagnosticadas con la enfermedad que presentan factores de riesgo.

Los pacientes reciben una llamada diaria de profesionales de medicina o enfermería para evaluar si la persona está progresando favorablemente o si señales de alerta y ninguno ha derivado a la fecha en defunciones que lamentar.