El cuerpo de una septuagenaria turista originaria de Indonesia, fue localizado este sábado flotando en el mar, en las inmediaciones de Las Tunas, en la paceña comunidad de Todos Santos.

Turistas extranjeros solicitaron ayuda al observar el cuerpo de una mujer dentro del agua, lo que motivó la inmediata movilización de los cuerpos de auxilio.

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Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Todos Santos, policías municipales y personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes confirmaron que la mujer se encontraba sin vida.

Luego de ser extraído del mar y trasladado hasta la orilla, el cuerpo quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada preliminarmente como Tío Hang Kim, de 74 años de edad. El lamentable suceso quedó registrado bajo el Número Único de Caso TS/225/2026.