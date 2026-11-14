La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues en Estados Unidos, luego de más de cuatro horas de interrupción en las operaciones aéreas, medida que fue consecuencia de una “falla en las telecomunicaciones” que afectó a los centros de control de tráfico aéreo y provocó miles de retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo el país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema estuvo relacionado con equipos antiguos, entre ellos interruptores y enrutadores utilizados para las comunicaciones.

ESPACIO PUBLICITARIO

La reapertura del espacio aéreo permitió que los aviones que permanecían en vuelo aterrizaran, aunque las aeronaves que seguían en tierra no pudieron reanudar de inmediato sus operaciones. La recuperación de los itinerarios tomaría tiempo debido a la acumulación de vuelos afectados.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que existieran indicios de un ciberataque o de una relación con la interrupción de servicios de Microsoft registrada durante la misma semana.

Las autoridades señalaron que no había evidencia de una amenaza a la seguridad nacional. La suspensión generó afectaciones a pasajeros en distintos puntos del país, en una jornada que registró más de 5 mil cancelaciones y alrededor de 9 mil retrasos.

Duffy también solicitó al Congreso recursos por 30 mil 100 millones de dólares para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo.

El funcionario sostuvo que la falla evidenció la necesidad de sustituir los equipos de comunicación actuales. La interrupción ocurre antes del periodo de mayor actividad aérea por el feriado de Acción de Gracias, por lo que las aerolíneas deberán reorganizar sus operaciones para atender a los pasajeros afectados.