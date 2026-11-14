El piloto mexicano Alan Ampudia se llevó la victoria de la edición 59 de la Baja 1000, cuya salida y meta se ubicó en San José del Cabo.

Al volante del Trophy Truck número 1, el ensenadense cruzó la meta cerca de las 2 de la madrugada del sábado, después de recorrer más de 940 millas.

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Los resultados preliminares de SCORE International registraron un tiempo corregido de 16 horas, 47 minutos y 12 segundos para Ampudia. El segundo lugar correspondió al estadounidense Bryce Menzies, quien terminó a 13.5 segundos de diferencia. La competencia se definió durante el tramo nocturno, entre las millas 700 y 770, donde el mexicano consiguió recuperar terreno y tomar ventaja.

Esta edición también marcó un precedente para Baja California Sur, al realizarse por primera vez todo el recorrido de la Baja 1000 dentro del estado, con salida y llegada en San José del Cabo. La carrera formó parte del cierre del Campeonato Mundial del Desierto 2026 de SCORE International.

Ampudia, de 35 años, consiguió así su segunda victoria en la Baja 1000, luego de ganar la edición de 2019. También obtuvo los campeonatos de la categoría Trophy Truck en 2024 y 2025.