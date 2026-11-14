El Comité de Defensa Popular (CDP) Colina del Sol-Esterito externó su preocupación por el inicio de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la paceña calle Francisco King, al señalar que existe incertidumbre sobre si el proyecto contempla la ampliación de la infraestructura sanitaria.

En una carta abierta, los integrantes del CDP solicitaron a la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad y al Gobierno del estado que consideren los estudios técnicos realizados sobre las necesidades del tradicional asentamiento.

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La organización vecinal señaló que entre los problemas pendientes se encuentran los derrames de aguas negras, la situación de la calle Norte y la capacidad del cárcamo Esterito.

El CDP también demandó la rehabilitación y modernización de esta infraestructura, así como ampliar los colectores que conducen las aguas residuales hasta el cárcamo.

El comité detalló que el tramo de la calle Francisco King entre Altamirano y Licenciado Verdad cuenta con una tubería de 45 centímetros de diámetro, aunque un diagnóstico contratado por el Ayuntamiento habría establecido la necesidad de aumentarla a 91 centímetros y prever una capacidad de 122 centímetros a futuro.

Otro de los señalamientos se relaciona con las autorizaciones para nuevos desarrollos inmobiliarios.

El comité afirmó que en predios donde anteriormente habitaban familias de cuatro integrantes se construyen departamentos que podrían albergar hasta 24 personas, lo que incrementaría la demanda de servicios.

Además, cuestionó la falta de transparencia en los permisos de algunas edificaciones y atribuyó a la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento de La Paz la autorización de proyectos que, consideran, “modifican las condiciones habitacionales de la colonia”.

Los vecinos también advirtieron sobre el desplazamiento de familias que han vendido sus propiedades y el crecimiento de edificios de departamentos y condominios de hasta 12 niveles en los alrededores.

Por ello, solicitaron que las obras de pavimentación se coordinen con las necesidades del drenaje sanitario y que se revise la autorización de nuevas construcciones, con el propósito de evitar que el crecimiento inmobiliario supere la capacidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento.